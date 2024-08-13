Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çağrı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çağrı konusu nedir, Çağrı oyuncuları kimler ve Çağrı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çağrı, 6. yüzyılda Mekke'de Cahiliye Devri hüküm sürerken Hz.Muhammed'in Hz. Cebrail'den aldığı vahiyle insanları tek ve yegane tanrı olan Allah'a iman etmeye davet etmesini konu ediniyor. Vahiyden önce şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in ziyaretiyle insanları Allah'a tapmaya davet ederek şehrin yönetimindeki vahşi uygulamalara karşı çıkar.

Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.

Gösterime giriş tarihi: 8 Temmuz 1977 (Fransa)