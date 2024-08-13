Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çağrı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çağrı konusu, özeti ve Çağrı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çağrı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çağrı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çağrı konusu nedir, Çağrı oyuncuları kimler ve Çağrı özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çağrı, 6. yüzyılda Mekke'de Cahiliye Devri hüküm sürerken Hz.Muhammed'in Hz. Cebrail'den aldığı vahiyle insanları tek ve yegane tanrı olan Allah'a iman etmeye davet etmesini konu ediniyor. Vahiyden önce şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in ziyaretiyle insanları Allah'a tapmaya davet ederek şehrin yönetimindeki vahşi uygulamalara karşı çıkar.
Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gösterime giriş tarihi: 8 Temmuz 1977 (Fransa)
Orijinal Adı: The Message
Tür: Biyografi, Dram
Yönetmen: Moustapha Akkad
Anthony Quinn (Hamza bin Abdülmuttalib)
Irene Papas (Hind bint Utbe)
Michael Ansara (Ebu Süfyan)
Johnny Sekka (Bilal-i Habeşi)
Michael Forest (Halid bin Velid)
André Morell (Ebu Talib)
Robert Brown (Utbe bin Rebia)
Garrick Hagon (Ammar bin Yasir)
Rosalie Crutchley (Sümeyye)
Damien Thomas (Zeyd bin Harise)
Bruno Barnabe (Ümeyye bin Halef)
Martin Benson (Ebu Cehil)
Neville Jason (Cafer)
John Bennett (İbn-i Selül)
George Camiller (Velid bin Utbe)
Donald Burton (Amr)
Nicolas Amer (Süheyl bin Amr)
Earl Cameron (Habeşistan Kralı Necaşi)
Ronald Chenery (Mus'ab)
Michael Godfrey (Barra)
Habib Ageli (Ebu Huzeyfe)
John Humphry (Asir)
Hassan Jundi (Sasani hükümdarı Kisra)
Wolfe Morris (Ebu Leheb)
Abdullah Lamrani (İkrime)
Ronald Leigh-Hunt (Bizans İmparatoru Herakleios)
Elaine Ives-Cameron (Arva)
Salem Gedara (Vahşi bin Harb)
Leonard Trolley (İpek tüccarı)
Gerard Hely (Şair Sinan)
Çağrı (Özgün adı: The Message), Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad'ın yönettiği, İslam'ın doğuşunu konu alan 1976 yapımı filmdir. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.