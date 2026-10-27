Çağlayancerit'te yoldan aşağıya düşen araçta 1 kişi yaralandı

Çağlayancerit'te yoldan aşağıya düşen araçta 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Küçükcerit Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç yoldan aşağıya düştü. Yaralanan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, Küçükcerit Mahallesi Aksu Gözü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 ALU 902 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan aşağıya düştü.
Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çağlayancerit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu