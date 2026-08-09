Çağlayancerit'te Otomobil Kontrolden Çıktı: 3 Yaralı
Çağlayancerit ilçesine bağlı Küçükcerit Mahallesi Bostan Suyu mevkisinde, R.S. yönetimindeki 31 NU 447 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Çağlayancerit ilçesine bağlı Küçükcerit Mahallesi Bostan Suyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S yönetimindeki 31 NU 447 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu