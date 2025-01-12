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Çağla Şıkel sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir, ne iş yapıyor?

Çağla Şıkel sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir, ne iş yapıyor?
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Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer aldı. Peki, Çağla Şıkel sevgilisi kim kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir?

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Bir süredir aşk hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Şıkel, geçtiğimiz hafta genç bir erkekle eğlenirken görüntülendi. Çağla Şıkel sevgilisi kim kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir?

ÇAĞLA ŞIKEL SEVGİLİSİ KİMDİR?

Milliyet'in haberine göre, çift mekândan çıkarken flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Gazetecilerden kaçmak için yoğun çaba harcayan Şıkel ve genç erkek arkadaşı, hızlı bir şekilde mekândan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bu çaba, ünlü çifti objektiflerden koruyamadı.

Nail Gönenli Saint Benoit Lisesi mezunudur. Gönenli, lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Meslek hayatına İstanbul'da bir hukuk bürosunda avukat olarak başlamıştır. Gönenli, 2018 senesinde Gönenli&Partners'i kurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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