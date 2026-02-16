Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Meditasyon ve spor tutkusu ile bilinen Çağla Şikel, Melis İşiten'in programında yaşadığı deneyimi detaylı bir şekilde anlattı. 11 saat boyunca bir kulübede kilitli kaldığını anlatan Şikel, bu deneyimi kendi isteğiyle yaptığını belirtti.

Şikel'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim" diyen Şikel, sürecin zorluklarına da değindi. "Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."

Çağla Şikel'in bu sıra dışı meditasyon deneyimi sosyal medyada da tartışma yarattı.

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve aynı yıl Miss World yarışmasında "Europe's Queen of Beauty" (Avrupa Güzeli) unvanını kazandı. Yarışmanın ardından mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk kariyerine de adım attı.