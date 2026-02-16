Haberler

Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…
Ünlü sunucu Çağla Şikel, katıldığı meditasyon seansında karanlık bir kulübede 11 saat boyunca yaşadığı deneyimi paylaştı. Şikel, "O an sadece kalp atışları duyuluyor" ifadelerini kullandı.

  • Çağla Şikel 11 saat boyunca karanlık bir kulübede kilitli kaldı.
  • Kulübede yemek, tuvalet, telefon ve televizyon yoktu.
  • Bu deneyim Şikel'in kendi isteğiyle yapılan bir meditasyon uygulamasıydı.

Meditasyon ve spor tutkusu ile bilinen Çağla Şikel, Melis İşiten'in programında yaşadığı deneyimi detaylı bir şekilde anlattı. 11 saat boyunca bir kulübede kilitli kaldığını anlatan Şikel, bu deneyimi kendi isteğiyle yaptığını belirtti.

Şikel'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim" diyen Şikel, sürecin zorluklarına da değindi. "Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."

Çağla Şikel'in bu sıra dışı meditasyon deneyimi sosyal medyada da tartışma yarattı.

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve aynı yıl Miss World yarışmasında "Europe's Queen of Beauty" (Avrupa Güzeli) unvanını kazandı. Yarışmanın ardından mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk kariyerine de adım attı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Sever dilli kaşarlı tostu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıotu ken:

Hayatında 1 gün olsun oruç tuttum say...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızorengin37:

yaşlandıkca kafa yeme sendiremonu tebrikler aramıza hoşgeldin hanım efendi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

