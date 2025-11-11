C130 kimin, hangi ülkenin? C130 kargo uçağını hangi ülke üretiyor, yerli mi?

C130 kimin? C-130 Hercules, uzun yıllardır askeri havacılığın en güvenilir nakliye uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Dayanıklı gövdesi ve geniş kullanım alanı sayesinde, dünyanın pek çok bölgesinde aktif olarak görev yapmayı sürdürüyor.

C130 UÇAĞI KİMİN?

C-130 Hercules, ABD merkezli Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen bir askeri nakliye uçağıdır. İlk kez 1950'li yıllarda üretilmeye başlanan bu uçak, o dönemden bu yana farklı ülkelerde yüzlerce filoda görev yapmaktadır. Resmî adı Lockheed C-130 Hercules olan uçak, dayanıklılığı, uzun ömürlü yapısı ve çok yönlülüğü nedeniyle askeri operasyonlardan sivil görevlerde kullanılmaya kadar geniş bir yelpazede tercih edilmektedir.

C-130, zaman içinde birçok farklı versiyonla üretilmiştir. Bunlar arasında C-130H ve C-130E standart nakliye modelleri, C-130J Super Hercules modern versiyonu, KC-130 yakıt ikmal modeli, AC-130 silahlı saldırı uçağı ve LC-130 Antarktika görevleri için uyarlanmış özel versiyonlar yer almaktadır. Bu çeşitlilik, uçağın farklı görev koşullarına uyum sağlayabilmesini mümkün kılmıştır.

C130 UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

C-130 Hercules, dört turboprop motora sahip taktik nakliye uçağı olarak tanımlanır. Yaklaşık 29,8 metre uzunluğa, 40,4 metre kanat açıklığına ve 11,9 metre yüksekliğe sahiptir. Boş ağırlığı 34 ton civarında olan uçağın azami kalkış ağırlığı ise yaklaşık 70 tondur. Allison T56-A-15 tipi motorlar tarafından güçlendirilir ve saatte yaklaşık 590 kilometre azami hıza ulaşabilir. Yük durumuna bağlı olarak menzili 3.800 kilometreye kadar çıkabilmektedir ve yaklaşık 8.600 metreye kadar yükseklikte uçuş gerçekleştirebilir.

Uçağın taşıma kapasitesi oldukça yüksektir. Yaklaşık 20 ton yük taşıyabilir ve tam teçhizatlı 92 asker kapasitesine sahiptir. Ambulans konfigürasyonunda 64 sedye ve 2 sağlık personeliyle görev yapabilir. Arka rampası, büyük araçların ve ağır yüklerin kolaylıkla yüklenip boşaltılmasına imkân tanır. Mürettebat genellikle 2 pilot, 1 seyrüsefer subayı, 1 uçuş mühendisi ve 1 yükleme uzmanından oluşur. Ancak bazı modern versiyonlarda bu sayı görev tipine göre azaltılabilmektedir.

C130 YERLİ Mİ, NEREDE, HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLİYOR?

C-130 Hercules, ABD merkezli savunma sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından üretilmektedir. Uçağın üretimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaktadır ve yerli bir üretim değildir. Bu model, ABD Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra NATO üyesi birçok ülke tarafından da kullanılmaktadır. Uzun yıllardır süren üretim süreci boyunca C-130'un yapısında çeşitli teknolojik güncellemeler yapılmıştır.

Modern versiyonu olan C-130J Super Hercules, geliştirilmiş motor performansı ve dijital uçuş sistemleriyle daha verimli hale getirilmiştir. Lockheed Martin'in tesislerinde üretilen bu uçak, halen birçok ülkenin hava kuvvetlerinde aktif görevde bulunmaktadır. Güvenilirliği, bakım kolaylığı ve geniş görev yelpazesi nedeniyle dünya genelinde en çok tercih edilen askeri nakliye uçaklarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.