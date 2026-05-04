Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor

Şanlıurfa’da etkili olan dolu yağışı ve fırtına, özellikle Birecik başta olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan afetin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla sahaya inerek hasarın giderilmesi için yoğun bir çalışma başlattı. İlçede kriz masası oluşturulurken, ekipler gece boyunca aralıksız görev yaptı.

114 ARAÇ VE 256 PERSONELLE SAHADA YOĞUN MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren 114 araç ve 256 personelle Birecik’te adeta seferberlik ilan etti. ŞUSKİ başta olmak üzere ilgili tüm birimler koordineli şekilde sahaya yönlendirilirken, ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Oluşturulan kriz masası aracılığıyla çalışmalar anlık olarak takip edilirken, ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

YOLLAR AÇILDI, HASAR GİDERME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, gün boyunca kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması, trafik ışıkları ve levhaların onarımı, okul ve kamu alanlarının temizlenmesi gibi birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle ağaç dalları ve kütüklerin temizlenmesiyle birlikte ilçe genelinde yaşamın normale dönmesi için yoğun çaba harcandı.

Başkan Vekili Şerif Bozkurt, vatandaşların en az düzeyde etkilenmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, gelen tüm taleplere anında cevap vermek için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Haber: Ali Karademir