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Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir?

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CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadının boğazını sıkıp küfür etti. O anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi. Peki, Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir?

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonun yapıldığı sıralarda, belediye binasının önünde belediye çalışanları ile basın mensupları arasında arbede yaşandı. O anlarda olay yerinde bulunan yaşlı bir kadın ise ne olduğunu anlamaya çalışırken Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un saldırısına uğradı. Akkuş'un, yaşlı kadının boğazını sıkıp küfrettiği anlar kameralara yansıdı. Peki, Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir?

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN

İstanbul il il seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu %48,80 oy alırken Binali Yıldırım %48,55 oy aldı. Ardından AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu. 2019 İstanbul Yerel Seçimi, YSK tarafından iptal edildi ve 23 Haziran 2019'da tekrardan sandığa gidildi. Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarına göre, Binali Yıldırım %45 oy alırken Ekrem İmamoğlu %54,22 oy alarak yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

HASAN AKKUŞ KİMDİR?

Hasan Akkuş,Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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