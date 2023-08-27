Büyük Aile Çiftliği'nin nerede çekildiği, hangi ülkede olduğu sorusu Belgeseli izleyen seyirci tarafından sıklıkla merakla soruluyor. Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede çekildi? Sorusu bu nedenle en çok merak edilenler arasında bulunmakta. Peki, ekranların sevilen programı Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede çekildi? Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi?

Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede çekildi? Sorusu, program hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. 9 çocuğu olan bir ailenin çiftlik yaşamını anlatan Büyük Aile Çiftliği isimli belgesel izleyicilerin kısa sürede büyük beğenisini kazandı. Belgeselin izleyicileri Büyük aile çiftliği nerede çekildi? Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede çekildi? Sorularını araştırmakta. Peki, ekranların sevilen programı Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede çekildi? Büyük Aile Çiftliği nerede çekildi?

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ?

İngilizce adı "Our Yorkshire Farm" olan Büyük Aile Çiftliği adlı belgesel kuşağı, İngiltere'de çekildi. 2000 dönümlük kırsal arazide yaşayan ailenin 9 çocuğu vardır.

North Yorkshire, Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesinin Yorkshire ve Humber bölgesinde iki seviyeli bir metropoliten olmayan kontluk ve yine o bölgede ve kısmen Kuzey Doğu İngiltere bölgesinde bulunan tek seviyeli metropoliten olmayan yerel bölge/boroughlar için bir "törensel kontluk "'dur.

BÜYÜK AİLE ÇİFTLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen Belgesel programı Büyük aile çiftliği her hafta Pazar akşamı saat 20:00'da TRT Belgesel ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.