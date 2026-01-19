Bütün köyü seferber eden olay: Gece yarısı traktörlerle peşine düştüler

Kars'a bağlı Selim Koşapınar Köyü'nde ahırdan kaçan bir ineği bulmak için köylüler seferber oldu. Karlı araziye doğru yönelen hayvanın izini kaybettirmeden takip eden köylüler, traktörlerle zorlu şartlara rağmen uzun süre arama yaptı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YAKALANDI

Köylülerin traktörlerle yaptığı arama çalışması uzun uğraşlar sonunda sonuç verdi ve inek sağ salim yakalandı. Yaşananlar, Koşapınar Köyü'nde dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha ortaya koydu.