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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Temmuz su kesintisi saatleri!

13 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 13:35

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/07/2024 14:35

Aciklama: Belirtilen saatler arasında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 11/07/2024 13:35

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Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/07/2024 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/07/2024 19:00

Aciklama: Belediye çalışmaları nedeniyle saat 13.00-17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 10/07/2024 13:00

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