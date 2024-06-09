BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Haziran su kesintisi saatleri...

9 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI AKHISAR MAHALLESI VE CIVARINDA 15.05.2024-15.06.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR.TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 15/05/2024 09:00 ~ 15/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:15/05/2024 09:00

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BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ ISLETMELER 1. BÖLGE DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA YILDIRIM ILÇESI C3 D-19 ALT BÖLGESİNDE BULUNAN ÇINARÖNÜ MAHALLESI; ANKARA YOLU CADDESI, 1. CADDE, AGRI CADDE, HASTANE CADDE ARASINDA KALAN BÖLGE VE CIVARINDA, 10.06.2024 TARIHINDE SAAT 09:00 - 19.00 SAATLERI ARASINDA SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 10/06/2024 09:00 ~ 10/06/2024 19:00

Kesim Zamanı:10/06/2024 09:00