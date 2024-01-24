Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Ocak Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Ocak Çarşamba günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Ocak Çarşamba su kesintisi saatleri!

24 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi Yedigün Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.01.2024 tarihinde 11:45 ile 13:45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/01/2024 11:45 ~ 24/01/2024 13:45

Kesim Zamanı:24/01/2024 11:45

---

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi Yeliz Sokak ve civarında 05.01.2024 ? 30.01.2024 tarihleri arasında 10.00 - 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 05/01/2024 10:00 ~ 30/01/2024 16:00

Kesim Zamanı:05/01/2024 10:00

---

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Eser Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.01.2024 tarihinde 16:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 24/01/2024 16:30 ~ 24/01/2024 17:30

Kesim Zamanı:24/01/2024 16:30

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Buski Bursa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! 25 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? X hastalığı nedir? X hastalığı gerçek mi? Fox Tv satıldı mı? Fox Tv logo ve ismi neden değişti? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title