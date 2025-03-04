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BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Mart Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Mart Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

AHMETBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/03/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/03/2025 13:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İcmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi ve civarında 04.03.2025 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında su kesintisi yaptırılacaktır. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 04/03/2025 09:00

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