Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Şubat Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Şubat Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/02/2025 13:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B37 Alt Bölgesinde bulunan, Minareliçavuş Mahallesi cezaevi cd. ve civarında, "ARIZA" çalışması nedeniyle 11.02.2025 tarihinde 12:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 10/02/2025 12:30

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2025 13:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/02/2025 14:20

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D11 Altınova Mahallesi Toprakçı Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 10.02.2025 Tarihinde 13:20 ile 14:20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 10/02/2025 13:20

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
img

Türkiye'nin bir komşusu daha AB üyesi oluyor
img

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Destici'den AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.