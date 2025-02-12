BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Şubat Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/02/2025 13:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B37 Alt Bölgesinde bulunan, Minareliçavuş Mahallesi cezaevi cd. ve civarında, "ARIZA" çalışması nedeniyle 11.02.2025 tarihinde 12:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 10/02/2025 12:30

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2025 13:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/02/2025 14:20

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D11 Altınova Mahallesi Toprakçı Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 10.02.2025 Tarihinde 13:20 ile 14:20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 10/02/2025 13:20