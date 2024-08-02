Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi. Birçok kişi Buse Savaşkan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Buse Savaşkan 24 Şubat 1999 doğumlu Kıbrıslı Türk atlettir. Yüksek atlama branşında yarışmaktadır. Buse Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerden elenerek elde etti.

BUSE SAVAŞKAN HAYATI VE KARİYERİ

İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m ile finalleri kaçırdı. Ertesi yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya kazandı. Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olan Buse Savaşkan, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.