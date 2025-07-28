Bursa yangın son durum ne? Bursa orman yangını söndürüldü mü?

"Bursa orman yangını" özellikle Osmangazi, Nilüfer, İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde etkili oldu. Yoğun rüzgâr ve sıcak hava nedeniyle hızla yayılan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Peki, "Bursa yangın son durum ne?" sorusunun cevabı ne oldu?

BURSA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."

SU TANKERİ DEVRİLDİ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.