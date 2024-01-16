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Bursa okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ocak Bursa'da okullar tatil mi?

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Bursa'da okulların tatil olup olmadığına dair son dakika haberleri geliyor. 16 Ocak tarihinde Bursa'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Bursa okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ocak Bursa'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

Havaların soğumasıyla birlikte olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Vatandaşlar tarafından Bursa'da okullar tatil edilecek mi araştırılmaktadır. Arama motorlarında okullar tatil edilme ihtimali sorgulatılıyor. Peki, Bursa okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ocak Bursa'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

BURSA HAVA DURUMU!

Bursa şehrinde 16 Ocak 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor.
17 Ocak 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte.
18 Ocak 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.
19 Ocak 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak.
20 Ocak 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Bursa Valiliği tarafından tatil açıklaması yapılmadığı için eğitim öğretime devam edilmektedir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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