Akşam saatlerinde meydana gelen deprem, Bursa'un birçok ilçesinde net şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sarsıntının etkisini daha belirgin hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası kent genelinde büyük bir merak oluştu. Sosyal medya paylaşımları artarken, uzmanların ve resmi kurumların açıklamaları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı. Bursa okullar tatil mi, 28 Ekim Salı Bursa'da okul yok mu?

BURSA'DA OKULLAR 28 EKİM SALI GÜNÜ TATİL Mİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, gözler Bursa Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

VALİLİKTEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, AFAD ve ilgili ekiplerin sahada yaptığı incelemelerin ardından kamuoyuna son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

OKULLARIN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Depremin ardından bazı vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Şu ana kadar Bursa Valiliği veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir tatil kararı açıklanmadı.

DEPREMİN ARDINDAN İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ekiplerin sahadaki kontrolleri devam ederken, yetkililerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Şu an için Bursa genelinde ciddi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. Ancak Valilik, gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu.

28 Ekim Salı günü itibarıyla Bursa'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yeni bir duyuru yapılması halinde bilgiler güncellenecektir.