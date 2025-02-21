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BURSA HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Bursa 5 günlük hava durumu tahmini

BURSA HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Bursa 5 günlük hava durumu tahmini
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Vatandaşlar, özellikle sıcaklık seviyelerini ve yağış olasılığını öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü Bursa'da hava nasıl olacak? Kar yağışı veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Bursa için 5 günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Bursa'da da sıcaklıkların düşmesine sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi günü Bursa'da hava hafif kar yağışlı olacak ve yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 22 Şubat Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte, güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü Bursa'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gün boyunca rüzgarlı havanın da etkili olacağı tahmin edilirken, sıcaklık değerlerinin en düşük -6°C, en yüksek 3°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle yüksek nem oranı ve rüzgar, soğuk havanın daha fazla hissedilmesine neden olacak.

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BURSA HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Bursa 5 günlük hava durumu tahminiBursa hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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