BURSA HAVA DURUMU: 22 Şubat Cumartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Bursa 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Bursa'da da sıcaklıkların düşmesine sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi günü Bursa'da hava hafif kar yağışlı olacak ve yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 22 Şubat Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte, güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü Bursa'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gün boyunca rüzgarlı havanın da etkili olacağı tahmin edilirken, sıcaklık değerlerinin en düşük -6°C, en yüksek 3°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle yüksek nem oranı ve rüzgar, soğuk havanın daha fazla hissedilmesine neden olacak.

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bursa hava durumu