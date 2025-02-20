BURSA HAVA DURUMU: 21 Şubat Bursa hava durumu nasıl? Bursa 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 20 Şubat Cuma günü Bursa'da hava kar yağışlı olacak, yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 20 Şubat Bursa'da hava durumu nasıl? Bursa'da kar var mı? İşte detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Bursa'da soğuk hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinden itibaren yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca rüzgarlı havanın da etkili olacağı tahmin edilirken, sıcaklık değerlerinin en düşük -4°C, en yüksek 3°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle yüksek nem oranı ve rüzgar, soğuk havanın daha fazla hissedilmesine neden olacak. Kar yağışının, özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenirken, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bursa'da hava durumu