Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Bursa elektrik kesintisi! 29 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi! 29 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEDAŞ Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi! 29 Ocak Bursa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Ocak Bursa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Bursa'da Osmangazi elektrik kesintisi, Yıldırım elektrik kesintisi, Nilüfer elektrik kesintisi ve İnegöl elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Bursa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Bursa elektrik ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi ve detaylar!

Bursa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Ocak günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintileri için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursa elektrik kesintisi! 29 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Al Nassr, yerini doldurmak için servet harcadı
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.