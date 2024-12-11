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Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
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UEDAŞ Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi! 11 Aralık Bursa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık Bursa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Bursa'da Osmangazi elektrik kesintisi, Yıldırım elektrik kesintisi, Nilüfer elektrik kesintisi ve İnegöl elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Bursa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Bursa elektrik ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi ve detaylar!

Bursa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Aralık günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintileri için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

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