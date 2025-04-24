23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul başta olmak üzere depremi daha şiddetli hisseden bölgelerde 24 ve 25 Nisan tarihlerinde okullar tatil edildi. Ancak " Bursa'da okullar tatil mi 25 Nisan?" sorusuna verilecek yanıt farklılık gösteriyor. Peki, Bursa'da okullar tatil mi 25 Nisan? İşte detaylar...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla, Bursa'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, Bursa'daki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam etmektedir.

OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'da okullar 24 ve 25 Nisan tarihlerinde tatil edilmişti.