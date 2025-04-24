Bursa'da okullar tatil mi 25 Nisan?
Son günlerde yaşanan depremlerin ardından gözler yeniden eğitimle ilgili gelişmelere çevrildi. Veliler ve öğrenciler, özellikle "Bursa'da okullar tatil mi 25 Nisan?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da alınan tatil kararlarının ardından, Bursa'da da benzer bir uygulama olup olmayacağı gündemdeydi.
23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul başta olmak üzere depremi daha şiddetli hisseden bölgelerde 24 ve 25 Nisan tarihlerinde okullar tatil edildi. Ancak " Bursa'da okullar tatil mi 25 Nisan?" sorusuna verilecek yanıt farklılık gösteriyor. Peki, Bursa'da okullar tatil mi 25 Nisan? İşte detaylar...