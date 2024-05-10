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Burhan Kuzu kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi!

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Magazin gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kaan Taşaner izleyicilerin merak konusu oldu. Peki,Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi! Kaan Taşaner kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kaan Taşaner hakkında araştırmalar yapılıyor. Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi!

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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