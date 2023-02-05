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Burdur'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Burdur'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Burdur'da okullar yarın tatil mi?

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Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Burdur'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Burdur Da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Burdur'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Burdur'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Burdur'da okullar tatil edildi mi? Burdur'da okullar yarın tatil mi?

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Burdur'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Burdur Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Burdur'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Burdur'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Burdur'da okullar tatil edildi mi? Burdur'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT PAZARTESİ BURDUR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Burdur'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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