Burcu Köksal kimdir, Burcu Köksal kaç yaşında,nereli, evli mi, eşi kim?

Belediye başkanlığı görevine başladıktan sonra özel hayatıyla da merak konusu olan Burcu Köksal evli mi, eşi kim? başlıkları sosyal medyada en çok sorgulananlar arasına girdi. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen ve siyasi kariyerinde eşinin desteğini her fırsatta vurgulayan Köksal'ın biyografisine dair tüm detaylar gün yüzüne çıkıyor. Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Burcu Köksal'ın yaşı, doğum yeri ve aile yaşantısına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.,

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.

Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev aldı.

28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.

Burcu Köksal, Yasin Köksal ile evlidir ve 1 çocuk annesidir.