Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor, CHP'den istifa mı etti?

Burcu Köksal CHP'den istifa mı etti? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti geçeceği öne sürüldü. İddialar sonrası Burcu Köksal CHP'den neden istifa etti soruları gündeme geldi. Peki, Burcu Köksal AK Parti'ye mi katıldı?

BURCU KÖKSAL CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve 2 ilçe belediye başkanının, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçecek.

Siyaset kulisleri, CHP'ye ilişkin öne sürülen bir iddiayla hareketlendi. İddiaya göre CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye geçecek.

Yerel basında yer alan iddialara göre CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da temaslarda bulunarak AK Parti'ye katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Kocatepe Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Köksal'ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmek üzere başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bu geçişlerin gerçekleşmesi halinde, CHP'nin Afyonkarahisar'daki belediye başkanı sayısı Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olmak üzere üçe düşecek.

Gündem
