Burcu Biricik, 2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği sürdürüyor ve şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Ünlü oyuncu, 35 yaşına bastı ve doğum günü kutlamasında doğacak kızına vereceği ismi açıkladı. BURCU BİRİCİK kızının adı ne? Burcu Biricik kızının ismini ne koydu? İşte ayrıntılar...

BURCU BİRİCİK KIZINA HANGİ İSMİ VERDİ?

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde "Nalan" karakterine hayat veren Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda anne olacağını açıklamıştı. 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenen ve mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, kızını kucağına almak için gün sayıyor ve 35 yaşına bastı.

Doğum günü partisinde beyaz bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, Burcu Biricik, doğacak kızının adını da duyurdu. Partide arkadaşlarına teşekkür eden Biricik, kızının adının Luna olacağını ifade etti. İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum günü pastasının üzerine de kızı Luna'nın adını yazdırdı. Bu anlamlı detay, doğum günü kutlamasına özel bir dokunuş olarak görüldü.