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BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç?

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Astroloji, gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilimdir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Her yıl burçların değiştiğine dair iddialar ortaya çıkıyor ve burçlar değişti mi 2023? Burçlar değişecek mi? soruları aratılıyor. Peki, Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? İşte detaylar…

Burçlar değişti mi 2023? sorusu her sene olduğu gibi bu sene de gündemde yerini aldı. Günümüzde astrologlar, Güneş'in Ay'ın ve gezegenlerin insanın yaşamı üzerinde etkileri olduğunu ve buradan hareketle bir kişinin geleceğinin kestirilebileceğini öne sürerler. Astrolojiye ilgi artmışken son günlerde sıklıkla merak edilen Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? soruları tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...

BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023?

Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir; diğer bir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Her sene ortaya çıkan burçlar değişti iddiası ise asılsızdır. NASA, 2020 yılında konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Birkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."

NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre 13. burç:

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

2023 HANGİ AY HANGİ BURÇ?

İşte burçlar ve bu burçlara ait olduğu aylar:

Koç: 21 Mart - 20 Nisan

Boğa: 21 Nisan - 21 Mayıs

İkizler: 22 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç: 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan: 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak: 23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi: 23 Eylül - 22 Ekim

Akrep: 23 Ekim - 21 Kasım

Yay: 22 Kasım - 21 Aralık

Oğlak: 22 Aralık - 21 Ocak

Kova: 22 Ocak - 19 Şubat

Balık: 20 Şubat - 20 Mart

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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