Bünyamin Çiftçi kimdir? AK Parti Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi kaç yaşında, nereli?
Bünyamin Çiftçi kimdir? AK Parti Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Çayırova Belediye Başkan adayı olan Bünyamin Çiftçi hakkında merak edilenler gündemde. Çiftçi'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından merak ediliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Peki, Bünyamin Çiftçi kimdir? AK Parti Kocaeli- Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi kaç yaşında, nereli?
BÜNYAMİN ÇİFTÇİ KİMDİR?
- 1976 yılında doğan Bünyamin Çiftçi, ilk, orta ve lise eğitimini Kocaeli Çayırova'da tamamladı.
- 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çiftçi, siyasete AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte başladı.
- Kocaeli Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Çiftçi, evli ve 3 çocuk babasıdır
- Bünyamin Çiftçi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.