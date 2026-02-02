Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Adana Dinozor Parkı'nda çekilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Parkta bulunan 4 çocuğun, içinde kuşların bulunduğu bir yuvayı sallayarak kuşların kaçmasına neden olduğu, ardından yuvayı parçalayarak tamamen kullanılamaz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYEN EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Kullanıcılar, olayla ilgili işlem yapılmasını isteyerek "Gerekeni yapın" mesajları paylaştı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.