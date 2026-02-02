Haberler

Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi
Adana Dinozor Parkı'nda 4 çocuğun kuş yuvasını sallayıp parçaladığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek olayla ilgili işlem yapılmasını istedi.

  • Adana Dinozor Parkı'nda 4 çocuk, kuşların bulunduğu bir yuvayı sallayarak kuşların kaçmasına neden oldu ve yuvayı parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.
  • Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek olayla ilgili işlem yapılmasını istedi.
  • Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Adana Dinozor Parkı'nda çekilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Parkta bulunan 4 çocuğun, içinde kuşların bulunduğu bir yuvayı sallayarak kuşların kaçmasına neden olduğu, ardından yuvayı parçalayarak tamamen kullanılamaz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYEN EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Kullanıcılar, olayla ilgili işlem yapılmasını isteyerek "Gerekeni yapın" mesajları paylaştı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Geleceğin suç aletleri.

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bir grup adrenalin arayan pijler

