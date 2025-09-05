Haberler

Bulgaristan Türklere vizeyi kaldırdı mı?
Güncelleme:
Bulgaristan, Türk vatandaşları için yeni bir vize dönemine geçti. Avrupa Birliği'nin Schengen kolaylığı kapsamında 15 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile ilk başvurularda 3 ve 6 aylık vizeler verilecek. İhlalsiz kullanımda ise 1, 3 ve 5 yıllık uzun süreli vizeler sağlanacak. Ancak Bulgaristan'ın Türklere vizeyi tamamen kaldırdığı iddiası doğru değil.

BULGARİSTAN TÜRKLERE VİZEYİ KALDIRDI MI?

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borshosh, Türkiye'nin ülkenin en büyük beş turizm pazarı arasında yer aldığını belirterek, alınan kararın turizme tarihi bir ivme kazandırdığını söyledi. Sofya yönetimi de Türk turist sayısındaki olağanüstü artışa dikkat çekti.

TÜRK TURİSTLERDE REKOR ARTIŞ

Bakan Borshosh, mecliste yaptığı konuşmada Türk turistlerin sayısının yılın ilk yarısında %61,6 arttığını açıkladı. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Ocak-Mayıs 2025 döneminde 110 binden fazla Türk turist Bulgaristan'ı ziyaret etti.

KIŞ TURİZMİNDE YÜKSELİŞ

Borshosh, büyümenin özellikle kış turizminde belirgin olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Bulgaristan için en stratejik pazarlardan biri olduğunu ifade ederek, "Bu karar turizmde tarihi bir fırsat yarattı" dedi.

Osman DEMİR
