Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bülent Turan hakkında araştırmalar yapılıyor. Bülent Turan kimdir? Bülent Turan kaç yaşında, nereli? Bülent Turan hayatı ve biyografisi!

BÜLENT TURAN KİMDİR?

17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu.

İlköğrenimini Lapseki 25 Eylül İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı.

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını yaptı.

Lise ve üniversite yıllarındanitibaren birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlendi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığının ardından AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

24. Dönem İstanbul Milletvekili, 25, 26 ve 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı vazifesini de yürüttü.

2015-2023 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev aldı.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kendi objektifine yansıyan fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikâyelerini 2009 yılında yayımlanan "Bir Mola" adını verdiği bir foto-kitapta derledi.

2022 yılında şehir, tarih, siyaset, aile, kültür ve sanat gibi birçok meseleye dair denemelerden oluşan "Durup Düşününce" isimli kitabı yayımlandı.

21.06.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilen Turan, evli ve üç çocuk babasıdır.