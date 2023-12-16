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Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, geçirdiği bypass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Peki, Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Ankara Güven Hastanesi'nde gerçekleşen bypass operasyonu, kaynaklara göre başarılı bir şekilde tamamlandı. Tezcan'ın ameliyat sonrasında iki saat boyunca yoğun bakımda tutulmasına karar verildi. Bilgilere göre, Tezcan'ın durumu olumlu bir seyir gösteriyor ve bir süre sonra odasına alınması planlanıyor. Peki, Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

BÜLENT TEZCAN YOĞUN BAKIMDA MI?

Doktorlar, bir damarın tıkalı olduğunu ve acil olarak Bypass ameliyatına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bugün Ankara Güven Hastanesi'ne anjiyo olmak üzere gitti. Tezcan, doktorların önerisine uyarak Bypass ameliyatını geçirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. Ameliyatın ardından Bülent Tezcan, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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