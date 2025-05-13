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Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Yeni ilişkisini duyurdu!

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Yeni ilişkisini duyurdu!
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Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya paylaşımıyla yeni ilişkisini duyurarak magazin gündeminde adından söz ettirdi. Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim sorusu ise kısa sürede arama motorlarında en çok aranan konular arasında yerini aldı. Şakrak'ın paylaştığı romantik kare, dikkatleri bir kez daha özel hayatına çevirdi.

2023 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile evliliğini sonlandıran Bülent Şakrak, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi hakkında merak edilenleri beraberinde getirdi. Şakrak, Instagram üzerinden stil danışmanı Duygu Arabacıoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini resmen duyurdu. Peki, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Yeni ilişkisini duyurdu!

BÜLENT ŞAKRAK'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Instagram hesabında sevgilisiyle birlikte verdiği pozun altına, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu ekleyerek Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ile olan duygusal bağını imâ etti.

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Yeni ilişkisini duyurdu!

Yeni sevgilisi olarak gündeme gelen Duygu Arabacıoğlu, stil danışmanlığı ve oyunculuk kimliğiyle tanınıyor. Şakrak'ın bu paylaşımıyla birlikte, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi olan Arabacıoğlu'nun hayatı da merak edilmeye başlandı. Arabacıoğlu'nun sosyal medya hesapları da takipçi akınına uğradı.

Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Yeni ilişkisini duyurdu!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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