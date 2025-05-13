2023 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile evliliğini sonlandıran Bülent Şakrak, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi hakkında merak edilenleri beraberinde getirdi. Şakrak, Instagram üzerinden stil danışmanı Duygu Arabacıoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini resmen duyurdu. Peki, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Yeni ilişkisini duyurdu!

BÜLENT ŞAKRAK'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Instagram hesabında sevgilisiyle birlikte verdiği pozun altına, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu ekleyerek Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ile olan duygusal bağını imâ etti.

Yeni sevgilisi olarak gündeme gelen Duygu Arabacıoğlu, stil danışmanlığı ve oyunculuk kimliğiyle tanınıyor. Şakrak'ın bu paylaşımıyla birlikte, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi olan Arabacıoğlu'nun hayatı da merak edilmeye başlandı. Arabacıoğlu'nun sosyal medya hesapları da takipçi akınına uğradı.