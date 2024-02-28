Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Denizli Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Denizli Belediye Başkan adayı ise Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? Bülent Nuri Çavuşoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

01.08.1974 tarihinde Denizli ilimize bağlı Serinhisar ilçesinde doğdu. Çeşitli sendikal mücadeleler içinde bulunan emekli öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin 2 erkek çocuğundan biridir. Adını 16.dönem T.C Başbakanı ,CHP 3.Genel Başkanı Bülent Ecevit 'ten almaktadır. İlk ve Orta Öğretiminin ardından, Lise yıllarını Denizli Cumhuriyet Lisesi yatılı (1 yıl) ve Torbalı Sağlık Meslek Lisesinde yatılı olarak tamamladı. 1993-1999 yılları arasında İzmir 'e sağlık memuru olarak atandı. Sağlık memuru olduğu esnada eğitim ve öğretim 'den vazgeçmeyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini Kazandı. Denizli barosuna bağlı bir avukat olarak çalışmakta olduğu yıllarda Turizm sektörüne bağlı bir Aile şirketi kurdu (2000). 2003 yılında Nilgün Hanımla evlendi. Evliliklerinden Deniz Çağan ve Mehmet Boran adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır. 2010-2012 yılları arasında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.