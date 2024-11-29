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Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı?

Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı?
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Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı ve Buket Özgünlü'nün suçu nedir merak ediliyor. Yaşama Tutunan Patiler Derneği üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi. Peki, Buket Özgünlü kimdir? Buket Özgünlü gözaltında mı?

Buket Özgünlü kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlattı. Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

BUKET ÖZGÜNLÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada, dernek yöneticileri ve diğer ilgili 18 kişinin, dernek adına toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Sayıştay uzman denetçilerinin hazırladığı bilirkişi raporuna göre, aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 kişinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara yol açtığı tespit edildi. Bu kapsamda, 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, diğer 9 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından durumlarının değerlendirileceği açıklandı.

Şüphelilerin evleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Derneğin barınağındaki hayvanlar için ise bakım ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandı.

Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı?

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Ankara'da yaşayan ve "köpek velisi" olarak tanınan Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimleri, dernek üyeleri ve bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak inşa etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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