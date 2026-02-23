Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
İstanbul'da toplu taşıma araçları için hız limiti düşürüldü. Trafik kazalarını azaltmak ve yolcu güvenliğini artırmak amacıyla İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde azami hız 70 kilometre olarak belirlendi. Uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
- İstanbul'da toplu taşıma araçları için hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü.
- Otobüslerin hız verileri anlık olarak izlenecek ve sınırı aşanlar için hız ihlal raporu düzenlenecek.
- 70 kilometre hızla 10 kilometrelik mesafe 8 dakika 34 saniyede, 100 kilometre hızla ise 6 dakikada kat ediliyor.
Yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı ve çalıştığı megakentte toplu taşıma hayati önem taşıyor. Yoğun trafik nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hız kontrolünü dijital sisteme taşıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüslerin hız verileri anlık olarak izlenecek.
KURALA UYMAYANA RAPOR
Belirlenen sınırın aşılması halinde ilgili personel hakkında hız ihlal raporu düzenlenecek. İhlaller sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve gerekli değerlendirmeler ilgili birimler tarafından yapılacak.
SÜRE FARKI NE KADAR?
Yetkililer, hız düşüşünün ulaşım süresine etkisinin sınırlı olduğunu belirtiyor. Örneğin 10 kilometrelik bir mesafe 100 kilometre hızla yaklaşık 6 dakikada kat edilirken, 70 kilometre hızla bu süre 8 dakika 34 saniyeye çıkıyor. Uzmanlar, 30 kilometrelik hız farkının kaza riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor.