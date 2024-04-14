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Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün yargı dizisi var mı? Merak edilmekte. Peki, Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı?

BUGÜN YARGI DİZİSİ VAR MI?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü yayınlanmaktadır. Kanal D 14 Nisan Pazar yayın akışı verilerine göre bugün 20:00 'da Kanal D ekranlarında yargı dizisi yayınlanacaktır.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Yargı yeni bölümleri Pazar günü yayınlanıyor. Ayrıca dizi bazı günler tekrar bölümleriyle de ekranlara geliyor. Fakat yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır.

Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı?

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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