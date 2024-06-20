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Bugün sağlık ocakları açık mı? 20 Haziran Perşembe sağlık ocakları kapalı mı, açık mı?

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Kurban Bayramı tatilinde eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu, yoksa yarım gün mü çalışacaklar? Bu konuda merak edilenler ve detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde hastane, sağlık ocağı ve eczaneler genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili uzatılarak, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı. Tatil, kamu kurumları için 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Bugün sağlık ocakları açık mı? 20 Haziran Perşembe sağlık ocakları kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır. Bu verilere göre, bayram tatili 23 Haziran Pazar günü sona ermektedir. Dolayısıyla, Bugün sağlık ocakları kapalı olacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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