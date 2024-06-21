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Bugün Nüfus Müdürlüğü açık mı? 21 Haziran Cuma Nüfus Müdürlüğü kapalı mı, açık mı?

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Kurban Bayramı tatilinde Nüfus Müdürlüğü hizmet veriyor mu, yoksa yarım gün mü çalışacaklar? Bu konuda merak edilenler ve detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde Nüfus Müdürlüğü genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. Kitapseverler, araştırma yapan öğrenciler ve sessiz bir çalışma ortamı arayan profesyoneller, güncel çalışma saatlerine ve Nüfus Müdürlüğü hizmet durumuna dair net bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bugün Nüfus Müdürlüğü açık mı? 21 Haziran Cuma Nüfus Müdürlüğü kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?

Bayram tatili 657 sayılı devlet memurlarını kapsıyor ve kamu bankaları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Özel ve kamu bankaları, resmi tatil günleri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde hizmet vermezken, bugünkü tarihlerde (20-21 Haziran) çalışma rutinine uygun olarak açık olacak ve saat 09.00'da vatandaşlarına kapılarını açacaktır. Ancak, noterler, Nüfus Müdürlüğü, belediyeler, valilikler ve diğer kamu kurumları bugün kapalı olacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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