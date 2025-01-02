Kandil günleri, İslam'ın kutsal günlerinden sayıldığı için camilerde mevlit programları düzenlenir, dualar okunur ve ibadetler yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, Regaip Kandili her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanıyor. Bugün ne kandili, Regaip Kandili mi?

BUGÜN NE KANDİLİ, REGAİP KANDİLİ Mİ?

Regaip Kandili, "üç aylar" olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi olarak kabul edilen ilk önemli gecedir. Bu gece, İslam inancında Allah'ın rahmet, bağışlama ve lütfunun bolca ihsan edildiği zamanlardan biri olarak görülür.

Bugün Regaip Kandili olarak idrak ediliyor.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Regaip Kandili, İslam dininde kutsal olarak kabul edilen gecelerden biridir ve üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) başlangıcında, Recep ayının ilk perşembe gecesini cuma gününe bağlayan gecede idrak edilir. Bu gecenin önemi, hem Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir gece olarak görülmesi hem de ibadet ve dua ile manevi anlamda arınma fırsatı sunmasıdır. Regaip Kandili'nin önemi şu şekilde özetlenebilir:

1. Rahmet ve Bereket Gecesi

Bu gece, Allah'ın kullarına bol bol rahmet ve bereket ihsan ettiği, duaların kabul edildiğine inanılan bir gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu geceyi fırsat bilerek Allah'a yönelir, ibadet eder ve dua ederler.

2. İbadet ve Tevbe Gecesi

Regaip Kandili, manevi arınma ve günahlardan tövbe etmek için önemli bir fırsattır. Müslümanlar, bu gecede nafile namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, zikir çeker ve Allah'tan bağışlanma diler.

3. Üç Ayların Başlangıcını Müjdelemesi

Regaip Kandili, üç ayların manevi atmosferine girişin habercisidir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam dininde manevi olarak önemli aylar olarak kabul edilir ve bu aylar boyunca ibadetlere daha fazla önem verilir.

4. Peygamber Efendimiz'in Tavsiyeleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Recep ayının ve özellikle kandil gecelerinin ihya edilmesini tavsiye etmiştir. Bu bağlamda, Regaip Kandili'nin de ihya edilmesi Müslümanlar için bir sünnettir.

Bu gece, Allah'a yönelip dua etmek, manevi huzur bulmak ve bağışlanma dilemek için büyük bir fırsattır. Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmeye özen gösterir ve aynı zamanda sevdikleriyle güzel dilekler paylaşarak manevi bağlarını güçlendirirler.