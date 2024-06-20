Bugün kütüphaneler açık mı? 20 Haziran Perşembe kütüphaneler kapalı mı, açık mı? Bugün kütüphaneler saat kaçta açılacak?

Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde kütüphaneler genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. Kitapseverler, araştırma yapan öğrenciler ve sessiz bir çalışma ortamı arayan profesyoneller, güncel çalışma saatlerine ve kütüphanelerin hizmet durumuna dair net bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bugün kütüphaneler açık mı? 20 Haziran Perşembe kütüphaneler kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır. Bu verilere göre, bayram tatili 23 Haziran Pazar günü sona ermektedir. Dolayısıyla, Bugün kütüphaneler kapalı olacaktır.