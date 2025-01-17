Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandil geceleri, manevi huzurun ve ibadetin ön planda olduğu özel zamanlardır. 2025 yılı kandil takvimine göre yılın ilk kandili olan Miraç Kandili tarihine yaklaşıyoruz. Peki, "Bugün kandil mi? 17 Ocak Cuma gecesi kandil mi, ne kandili?" sorularının yanıtı nedir? İşte bu manevi geceye dair ayrıntılar...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Kandil geceleri, İslam âleminde birlik, ibadet ve dualarla geçirilen önemli gecelerdir. Hicri takvimin Recep ayı içinde yer alan Regaip Kandili, beş mübarek kandil gecesinden biri olarak her yıl Müslümanlar tarafından coşkuyla idrak edilir.

Müslümanlar bu özel gecede bolca dua eder, namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve zikir yapar. Ayrıca, bu gece, Allah'ın rahmet ve bağışlamasına nail olma ümidiyle geçirilen kıymetli bir fırsat olarak değerlendirilir.

17 OCAK MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

2025 yılı Diyanet kandil takvimine göre, 26 Ocak Pazargecesi Miraç Kandili idrak edilecektir.

Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim okunması, zikir, istiğfar, bolca dua ve manevi muhasebe tavsiye edilir. Regaip Kandili, İslam dünyasının manevi takviminde birlik ve beraberliğin pekiştiği, müminlerin birbirine dua ettiği anlamlı bir gece olarak kutlanır.

2025 YILI DİNİ GÜN VE GECELER

• Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

• Regaib Kandili: 2 Ocak 2025Perşembe

• Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

• Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

• Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

• Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

• Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025Pazar

• Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

• Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

• Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

• Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

• Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

• Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

• Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

• Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

• Aşure Günü: 5 Temmuz 2025Cumartesi

• Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

• Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

• Regaip Kandili: 25 Aralık 2025Perşembe