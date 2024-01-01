Bugün hayatta olan yüz yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı erkektir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 300.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru!Bugün hayatta olan yüz yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı erkektir? İşte cevabı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 300 BİN LİRALIK SORUSU

Bugün hayatta olan yüz yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı erkektir?

A:19

B: 29

C: 39

D: 49

Cevap : A