Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 9 Mart Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 9 Mart Cumartesi tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır. ÖSYM takvimine göre en yakın sınav etkinliği arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı yer almaktadır. YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 09.03.2024 tarihinde uygulanacaktır.