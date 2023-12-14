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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 14 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 14 Aralık Pazar 2023?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 14 Aralık 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır. Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısını konuşuyor. Skandal olay sonrası gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası TFF Başkanı Büyükekşi, tüm Türkiye liglerindeki maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Büyükekşi, "TFF olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter diyoruz" ifadelerini kullandı. Buna göre Süper Lig ve diğer tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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