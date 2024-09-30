BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
30 Eylül tarihli TV yayın akışı ve bu akşam ekranlara gelecek olan diziler merak konusu oldu. İzleyiciler, favori dizilerinin hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Bugün hangi diziler var ve 30 Eylül 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 30 Eylül 2024 Pazartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
22:45 Bahar
01:30 Siyah Kalp
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Karadut
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.50 Gönül Dağı
18.00 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23.30 Teşkilat
02.10 Seksenler