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Bugün hangi diziler var? 22 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var?

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22 Ocak tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyon severler, bugün hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek için programları takip ediyor. İşte, 22 Ocak tarihli TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak diziler.

Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Ocak Pazartesi günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar..

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Ömer / Star Tv / Saat 20:00

Safir / ATV / Saat 20:00

Selahaddin Eyyubi / TRT 1 / Saat 20:00

Kızıl Goncalar / Fox Tv / Saat 20:00

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